Türkiye Komünist Partisi, Erol Eğrek İçin Açıklama Yaptı

EROL EĞREK İÇİN TAZİYE VE PROTESTO GÖSTERİSİ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanlığı, Çalık Holding’in binasına giderek tazminat talebinde bulunan ve güvenlik görevlileri tarafından darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek için açıklama yaptı. TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, “Arkasına AKP’yi alan patronun holdingi işçiyi döverek, yakarak, vurarak öldürdüğü bir düzenle karşı karşıyayız” diyerek bu durumu protesto ettiklerini belirtti. Dincel, bu eşitsizliğin ortaya çıkarılması ve buna karşı güçlü bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

İŞÇİLERDEN GÜÇLÜ SLOGANLAR

Eylem sırasında toplanan TKP üyeleri, Erol Eğrek’in ölümüyle ilgili çeşitli sloganlar attı. “Boyun eğme bu düzeni değiştir”, “Patronların ensesindeyiz” gibi ifadelerle alanı dolduran grup adına Dincel, patron ve sermaye sahiplerine yönelik sert söylemlerle dikkat çekti. “Bu koskoca holdingler, çalışanlarına ‘biz bir aileyiz’ der ama kapısına hakkını aramaya gelen işçiyi döverek öldürürler” diyerek işçi haklarının ihlaline vurgu yaptı.

ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Dincel, patronların işçi ölümlerini kader gibi sunduğunu ve bu duruma karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. “Zenginlerin bir işçiyi daha yalnız yakalamasına izin vermeyeceğiz” ifadesiyle bir arada olmak ve örgütlenmek gerektiğini dile getirdi. “Yalnız yakalamayacaklar, yalnız olmayacağız” diyerek dayanışma çağrısında bulundu. Protestoyu destekleyen gençlik grupları daha sonra açıklamalar yaparak Erol Eğrek’in ölümünü kınadı.