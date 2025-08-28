Türkiye Kooperatifler Fuarı Açıldı. Kadın Kooperatifleri Güçlü Varlık. Kooperatifler Ekonomiyi Güçlendiriyor. Eğitim Çalışmaları Yapıldı. 2025’te Yeni Strateji Açıklanacak. İhracat 58 Milyon Doları Aştı

TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI AÇILDI

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla Erzurum’da Türkiye Kooperatifler Fuarı açıldı. Açılış töreninde Bakan Bolat, bu yılki fuarın en değerli yönlerinden birinin kadın kooperatiflerinin güçlü varlığı olduğunu vurguladı. “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı” kapsamında, dönemin kültür başkenti Erzurum’da düzenlenen “6. Türkiye Kooperatifler Fuarı”nın önemine değinen Bolat, “Erzurum, bizler için dadaşlar diyarı, tarihin ve kültürün kadim şehri. Ülkemizin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen kooperatifler tek yürek halinde buradadır” dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Bakan Bolat, “Kadınlarımız, gençlerimiz, üreticilerimiz kooperatiflerimiz çatısı altında el ele vererek ekonomimizi güçlendiriyor, toplumumuzun refahını artırıyor” ifadelerini kullandı. Fuarın en değerli yönünün kadın kooperatiflerinin güçlü varlığı olduğunu belirten Bakan, Ticaret Bakanlığı olarak bu yıl gerçekleştirdikleri etkinliklerde alımların yüzde 50’sinden fazlasını kadın kooperatiflerinden sağlama çabasını dile getirdi.

Kadın emeklerinin kooperatifçilikle üretime dönüştüğünü ifade eden Bakan Bolat, “Yaklaşık 12 bin kooperatifimiz ve 1 milyon 850 bini aşkın kooperatif ortağımız bulunmakta. Erzurum’da 557 kooperatif yer alıyor; Ticaret Bakanlığına bağlı 76 kooperatiften 21’i kadın kooperatifi olarak faaliyet gösteriyor” şeklinde bilgi verdi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE DESTEKLER

2025 yılı’nın “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olmasından dolayı Bakanlık olarak çeşitli eğitim çalışmaları yapıldığını açıklayan Bolat, “Kooperatifçilik hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla ilköğretimden üniversiteye kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. Yıl içinde yapılan eğitimlerin yanı sıra sosyal kooperatifçilik alanında da özel politikalara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlendiğini vurguladı.

Tarım satış kooperatiflerinin ülkemiz kooperatifçiliğinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Bakan, bu kooperatiflerin hem iç pazarda hem de dış pazarlarda etkili birer aktör olduklarını ifade etti. Ticaret Bakanlığı, tarım satış kooperatifleri birlikleriyle bir araya gelerek finansmana erişim imkanlarını çeşitlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

İHRACATTA YENİ HEDEFLER

Kooperatifler aracılığıyla yapılan ihracatın 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 58 milyon doları aştığını duyuran Bolat, kooperatiflerin ihracata yönelik sundukları hibe desteklerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için programlar düzenleyeceklerini kaydetti.

Erzurum’daki fuar açılışına birçok davetli katıldı. Burada yapılan konuşmaların ardından kooperatif ödül törenleri yapıldı. Fuarın açılış kurdelesi ise Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve protokol üyeleri tarafından kesildi.