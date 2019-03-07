Türkiye krizden güçlenerek çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ekonomik krizden güçlenerek çıktığını açıkladı.

Doğru adımların sayesinde bunun gerçekleşebildiğini söyleyen Albayrak, gidişatın iyi yönde olduğunu söyledi.

Albayrak, Finans Merkezi Konferansı’nda ekonominin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, “Doğru adımlarla krizlerden güçlenerek çıktık.” derken İstanbul’un “güçlü, uluslararası bir finans merkezine dönüştürüleceğini” söyledi.

Albayrak, “Türkiye hala bu bölgenin en önemli yatırım merkezi özelliğini taşıyor.” şeklinde konuştu. Hükümetin ajandasında ekonominin birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Berat Albayrak, “Ziraat Katılım AŞ, Vakıf Katılım Bankası faaliyete geçirildi. İstanbul Tahkim Merkezi’ni kurarak işler hale getirdik, Türkiye Elektronik Fon Dağıtımı Platformu’nu yapılandırdık.” dedi.

Albayrak, “Vergi uygulamalarında ciddi revizyona gidip bu yıl içerisinde somut adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.