TÜRKİYE KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR ŞAMPİYONASI MADALYALAR DAĞITILDI

ŞAMPİYONADA MADALYA SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, madalyaların sahiplerine ulaşmasıyla sonuçlandı. Türkiye Satranç Federasyonunun verilerine göre, Karaman’da yer alan Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, toplamda 101 takım ve 506 satranç oyuncusu mücadele etti. Başarılı takımlara, kupa ve madalyaların yanı sıra para ödülleri de verildi.

İLK ÜÇ TAKIM BELİRLENDİ

Şampiyonada ilk üç sırayı elde eden takımlar şunlar oldu:

18 yaş genel kategorisinde

1. Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü

2. Fatma Yılmaz Spor Kulübü

3. Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü

18 yaş kadınlar kategorisinde

1. Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü

2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3. İstiklal Satranç Spor Kulübü

12 yaş genel kategorisinde

1. Fatma Yılmaz Spor Kulübü

2. Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü

3. Lion Satranç Spor Kulübü

12 yaş kadınlar kategorisinde

1. Satranç İstanbul Spor Kulübü

2. Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü

3. Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü