Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 Şehirde

BÜYÜK REKORLARA İŞARET EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen toplantıda konuşan Ersoy, 2024 yılının hem iç hem de uluslararası düzeyde rekorlar gördüğü bir dönem olacağını ifade etti. Geçen yıl Türkiye’ye gelen 62,3 milyon ziyaretçi ile 61,1 milyar dolar gelir hedef aşılarken, “2017-2024 değişimine baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5’lik bir artış elde ettik. Bu, 2017’deki turizm gelirini 2024’te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli vurguladığımız ‘Sadece niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz’ yaklaşımımızın güçlü bir kanıtıdır” dedi.

DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELİŞ

Ersoy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’ne göre, Türkiye’nin 2017 yılında dünya genelinde ziyaretçi sayısı bakımından yedinci sırada bulunduğunu belirtti. 2023’te beşinci, 2024’te ise dördüncü sıraya yükselemeyi başardıklarını anlattı. Bu yıl için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini paylaşan Ersoy, “Doğru adımlarla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak Türkiye gibi dinamik bir coğrafyada zaman zaman yaşanan krizler maalesef kaçınılmaz oluyor. 23 Nisan’daki İstanbul depremi gibi durumların olumsuz etkilerini gördük” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, turizm alanındaki çalışmalarına dair bilgi vererek, “Gerek şehrimizin tanıtım bütçesi gerek ağırlanan gazeteci ve influencer sayısı, gerekse Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki iletişim çalışmaları ile İstanbul’a hak ettiği özeni verdik” dedi. Geçtiğimiz yıl düzenledikleri Amerikan Seyahat Yazarları Birliği ve SITE Global Konferansı sonrası, 35 destinasyondan 260 delegenin katılımıyla Asya Pasifik Seyahat Birliği 2025 Yıllık Zirvesi’nin de İstanbul’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Ersoy, şehir tanıtımında bu tür zirvelerin önemli araçlar olduğunu vurguladı.

YÜKSEK KATMA DEĞER HEDEFİ

Türkiye turizmini niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, “2024’te yabancı turist başına gecelik harcamayı 108 dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde ise bu rakam 116 dolara ulaştı” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, turizmi 81 ile ve yılın her ayına yayarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gastronomi, sağlık, kültür ve inanç turizmi gibi birçok alanda yürütülen çalışmalarla Türkiye’yi ön plana çıkarmak için adımlar atıldığını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YAKLAŞIMI

Sürdürülebilir turizm yaklaşımını benimseyen Bakan Ersoy, 2022’nin başında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile iş birliği anlaşması yaptıklarını anlattı. “Türkiye, bu konsey ile anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı’nı hazırladı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan program ile sektördeki sürdürülebilirlik standartlarını sağlamış olacağız” dedi. Dijital tanıtım çalışmalarında da önemli adımlar attıklarını ekleyen Ersoy, TGA aracılığıyla dünya genelinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE BÜYÜK HEDEF

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin her yıl daha fazla şehri dahil ederek dönemi genişletmeyi planladıklarını vurguladı. “Bu yıl festival, 20 şehirde gerçekleştirilecek. 5 Nisan’dan 10 Kasım’a kadar sürecek 219 günlük bu etkinlik, dünyanın en uzun soluklu kültür-sanat festivali olma özelliğini taşıyor” dedi. Bakan Ersoy, “2025 yılı, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacak” diyerek, Türkiye’yi turizmin yanı sıra sürdürülebilirliğin ve kültürel zenginliklerin merkezi haline getirme hedefini vurguladı.