Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı

ERZURUM’DA FESTİVALİN AÇILIŞI YAPILDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Erzurum’da düzenlenen bir törenle başladı. 16-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festival, 40 farklı noktada 400’e yakın etkinlik sunacak. Festivalin açılışı Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

BÜYÜK BİR FESTİVALİN GEREKEN KONUSU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, konuşmasında, “5 yıl önce Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un, ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılması ve Türkiye’nin her noktasına aktarılması adına hayata geçirdiği ve bugün 7 bölgede 20 şehrimizde düzenlenerek dünyanın en büyük festivali haline gelen ‘Kültür Yolu Festivali’nin en zengin, merakla ve heyecanla beklenen noktalarından olan ‘Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yapmak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Erzurum’un tarihi mirası, yüksek dağları, serin yaylaları ve zengin kış turizmi olanakları ile dikkati çektiğini belirten Çam, “Bu yıl 3’üncü kez Erzurumlularla buluşan festivalimizin coşkusu ve zenginliği, inanıyorum ki artarak devam edecek” şeklinde konuştu. Festivalin, Türkiye’nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağını vurgulayan Çam, “Erzurum’un özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını ve şehir kültürünü Türkiye’nin gündemine taşıyacaktır” dedi.

SERGiLER HIZLA GEZİLDİ

Konuşmaların ardından Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Erzurum Müzesi’nde açılan sergileri gezdi. ‘Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi’ ve ‘Anadolu Masal Yolu Sergisi’ni ziyaret eden davetliler, daha sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde ‘Orta Asya’dan Anadolu’ya Çarpana İzleri Sergisi’ ve ‘Bir Kıvrım Bin Hikaye: Burma Bilezik Sergisi’ni inceledi. Çifte Minareli Medrese’de yer alan ‘Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Tespih’, ‘Türkiye’nin Minyatürleri, Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması ve Hislerin Tasviri Sergisi’ni de gezen davetliler, ‘Türkiye’nin Ustaları’ belgeselini de izledi. Çam ve protokol üyelerinin festivaldeki son durağı ise Yakutiye Medresesi’ndeki ‘Gökler, Göçler ve Kökler Sergisi’ oldu. Erzurum’da 24 Ağustos’a kadar sürecek olan festivalde 400’e yakın etkinlik ve konser düzenlenecek.