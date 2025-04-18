Türkiye Kupası Başladı, 450 Sporcu

TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI EDREMİT’TE BAŞLADI

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar 3 gün sürecek ve 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde toplamda 450 sporcu mücadele edecek. Yarışmalara işitme engelli ve görme engelli sporcular da katılırken, bisikletçiler farklı parkurlarda zamana karşı yarışacak.

SPORCULAR İÇİN HEYECAN DORUKTA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkan Vekili Kadir İspirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada 9 ila 18 yaş aralığındaki sporcularımızın yanı sıra para bisiklet, işitme ve görme engelli sporcularımızın tandem bisiklet yarışlarını düzenliyoruz. Yarışlara yaklaşık 450 sporcu katılıyor. Cumartesi ve pazar yarışlar sürdüreceğiz.” dedi.

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN HEYECANI

Görme engelli bisikletçi Burhan Kızıltaş, ilk kez tandem kategorisinde yarışacak olmanın heyecanını dile getirdi. Burhan Kızıltaş’ın pilotu Taner Titiz, kendilerine bu imkanı sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu’na teşekkür etti. Görme engelli sporculardan Merve Orhan, 9 yıldır bisiklet kullandığını ve Eşpedal Derneği aracılığıyla tandem bisikletle tanıştığını ifade etti. Bu yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun tandem bisiklet B kategorisini açtığını hatırlatan Merve, “İlk kez resmi yarışta yarışıyoruz. Görme engelli olarak bisiklet kullanmak, pedal çeviriyor hissini yaşamak ve o zemini doğrudan hissediyor olmak çok keyif verici. Herkesin denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu. Merve’nin pilotu Berra Yavuz ise 13 yıldır spor yaptığını ve Merve ile birlikte yarışacak olmanın mutluluğunu ifade etti.