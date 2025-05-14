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Türkiye Kupası Finali Bu Akşam

FİNAL MAÇI GAZİANTEP’TE YAPILACAK

Türkiye Kupası’nın final karşılaşması bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep şehrinde gerçekleşecek. İki gündür Gaziantep’te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, burada çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu süreçte kendisine beklenmedik bir sürpriz yapıldı.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN FAHRİ HEMŞEHRİLİK TEKLİFİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hacıosmanoğlu’na fahri hemşehrilik unvanını vermeyi teklif etti. Hacıosmanoğlu, Şahin’in bu anlamlı teklifini büyük bir gurur ile kabul etti ve mutluluk duydu. Gaziantep FK’nın başkanı Memik Yılmaz ile birlikte düzenlenen açıklamada Hacıosmanoğlu, “İkinci memleketim Gaziantep. Memik Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. 2 gündür buradayız ve çok iyi ağırlanıyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımız da yarın burada fahri hemşehrilik unvanı verecekler, hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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