Türkiye Kupası Finali Yerin Değişiyor

FİNALLERDE ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nın sonuna yaklaşılırken, finallerin Eskişehir’de oynanacağı belirtilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finalin düzenleneceği şehir ve stadyumun tekrar gözden geçirileceğini ilan etti. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği’nin 17 Nisan 2025 tarihli ‘Müsabaka Yer Değişikliği’ konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YENİ STADYUM BİLGİLERİ DUYURULACAK

TFF, özellikle Eskişehir’de yapılması planlanan final için şehir ve stadyumun alternatiflerini gözden geçirerek, organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi adına adımlar atmayı amaçlıyor. Süreçle ilgili gelişmelerin en kısa sürede kamuoyuna bildirileceği ifade ediliyor. Finalin oynanacağı yerin yanı sıra bu organizasyon sürecinde yaşanabilecek diğer detaylar da takip ediliyor.