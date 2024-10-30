Türkiye Kupası’nda 19 Maç Tamamlandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GÜNÜN MAÇLARI BİTTİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarında, günün maçlarından 19’u tamamlandı. Bu karşılaşmalar sonunda alınan skorlar şu şekilde oldu:

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇ SKORLARI

Kolibri Ağrı 1970, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı ve maçı 0-1 kaybetti. Silivrispor, Bellona Kayserispor’u 4-2 mağlup ederek tur atladı. Muşspor, İnegölspor ile yaptığı maçta 2-1’lik bir zafer elde etti. Osmaniyespor, Serik Belediyespor’u 6-0 ile yendi. Ergene Velimeşespor, Sebat Gençlikspor’a 0-3 yenildi. Karacabey Belediyespor, Amasyaspor ile karşılaştı ve 3-0’lık bir skorla galip geldi.

PENALTILARLA BELİRLENEN MAÇLAR

Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Kepezspor ile 0-0 berabere kalırken, penaltılarda 2-3 kaybetti. Çimentaş Elazığspor, 1293 Mustafakemalpaşaspor’u 2-0’lık skorla geçti. Aliağa Futbol, Anadolu Üniversitesi ile 2-3’lük bir sonuçla maçı kaybetti. Kuşadasıspor, Karaköprü Belediyespor’a 1-2 yenildi. Belediye Derincespor ile Tire 2021 FK maçı 0-1 sonuçlandı. Karşıyaka, Viranşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı, penaltılarda 4-3 kazandı.

SON MAÇLARIN SONUÇLARI

Fatsa Belediyespor, Karaman FK’ya 1-2 yenilirken, Yeşil Yalova FK, Kırklarelispor’a 0-4 mağlup oldu. Küçükçekmece Sinopspor, Merkür Jet Erbaaspor’u 3-2’lik skorla geçerek galibiyet aldı. Ankara Demirspor, Erciyes 38 Futbol SK’yi 3-0 ile mağlup etti. Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerken, Somaspor, Belediye Kütahyaspor’a 0-1 yenildi. İnegöl Kafkasspor, Atakaş Hatayspor’a 0-4 kaybetti.