Türkiye Kupası’nda Eleme Turu Kura Çekimi

Türkiye Kupası’nda 4’üncü eleme turu kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde toplam 58 takım birbirleriyle eşleşti. Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Bu turda, 8’i Süper Lig’den olmak üzere 58 takım karşı karşıya gelecek. Maçların tarihleri ise 3-4-5 Aralık olarak belirlendi.

MAÇ EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

4’üncü eleme turunda karşılaşacak takımlar şöyle sıralandı:

– Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

– Çaykur Rizespor – Silivrispor

– Gaziantep FK – Batman Petrolspor

– Ankara Demirspor – Kastamonuspor

– Yeni Mersin İdmanyurdu – Kırklarelispor

– Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı

– Samsunspor – 52 Orduspor

– Antalyaspor – Küçükçekmece Sinopspor

– Konyaspor – Kepezspor

– Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor

– Hatayspor – Osmaniyespor

– Alanyaspor – Fethiyespor

– Karşıyaka – MKE Ankaragücü

– Sincan Bld. Ankaraspor – Etimesgut Belediyespor

– Amed Sportif – Adana 01 FK

– Çorluspor 1947 – Manisa FK

– İstanbulspor – Alanya

– 1221 Iğdır FK – Muşspor

– Menemen FK – Elazığspor

– Fatih Karagümrük – Sarıyer

– İskenderunspor – Tire 2021 FK

– Erzurumspor – Ayvalıkgücü Belediyespor

– Karaman FK – Esenler Erokspor

– Ümraniyespor – Isparta 32 Spor

– 1461 Trabzon FK – Kırıkkale FK

– Gençlerbirliği – Belediye Kütahyaspor

– Anadolu Üniversitesi – Bucaspor 1928

– 24 Erzincanspor – Karaköprü Belediyespor

– Bursaspor – Vanspor

Bu eşleşmeler heyecan dolu maçların kapısını aralıyor.