Türkiye Kupası’nda Galatasaray kazandı

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANDI

Türkiye Kupası’nda final mücadelesi gerçekleşti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğündeki Trabzonspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek kupayı kazandı. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nı 19. kez elde etmiş oldu.

BARIŞ VE OSIMHEN GOLLERİYLE GALİBİYET SAĞLANDI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’den geldi. Osimhen, attığı gollerle bu sezon toplamda 35 gole ulaşarak, Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

Galatasaray’da Yunus Akgün, yaptığı 3 asistle dikkat çekti ve karşılaşmaya damga vuran oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2019 sezonundan sonra ilk kez Türkiye Kupası’nda zafere ulaştı.

Galatasaray, ligde hafta sonunda Kayserispor ile oynayacak. Bu müsabakadan 1 puan alması halinde Süper Lig’deki şampiyonluğunu ilan edecek ve toplamda 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise ligde Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek.