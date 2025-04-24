Türkiye Kupası’nda Trabzonspor Finale Çıktı

AÇILIŞ VE MAÇ SONU DEĞERLENDIRMESİ

Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor, Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor’un Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı. Trabzonspor’un finale çıkması ile ilgili düşüncelerini paylaşan Fatih Tekke, “Finaldeyiz, olmamız gereken yerdeyiz. Oyuncularımı kutladım. Hemen hemen tüm bireysel performanslar yüksekti. Özellikle ligde birebir baskı yapan bir rakip. Fakat ön alan baskısına karşı çok tekrarımız oldu. İlk 10 dakikada baskıyı kıramadık. Riski almak benim kararım. Ancak baskıyı yapan takım için de arka tarafta aynı şekilde geçerli. Oyuncularıma maç öncesi şunu söyledim; cesaret, mücadele ve birliktelik bu takımın temelidir. 45 günde geldiğimiz nokta bence tüm oyuncularım için oldukça başarılıydı” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLARA ATIF

Bugün sevinen taraf olduklarını söyleyen Tekke, hafta sonu ligde önemli bir maça odaklanmaları gerektiğini belirtti. “Sezonun son bölümünde söylediğimiz şeyler geçerli. Ekibimdeki herkes antrenmanlarda ne yapmak istiyorsa bunu göstermeye çalışıyor. Fakat fiziksel durumları nedeniyle bazı oyuncuları yavaş oynamamız gerektiğini söylüyorum. Bugün bunu başardık. Finaldeyiz ama önümüzde zor bir maç var. Omaçtan 3 puan almayı umuyorum. Göztepe’yi de tebrik ediyorum; iyi bir hocası var ve bugün biz daha iyi bir performans sergiledik” dedi. Kendi performansıyla ilgili de şu şekilde konuştu: “Bir teknik adamın performansı süreyle ölçülmez. Oyuncularımın gayretleri çok fazla. Galibiyetler onlara, mağlubiyetler bana aittir.”

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise Trabzonspor’u tebrik etti ve “Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar” dedi. Maçın başlangıcındaki performanslarını değerlendiren Stoilov, “İlk 15 dakikada iyi başladık ve önemli fırsatlar yakaladık ama bunları gole çeviremedik. Trabzonspor, bu dönemde özgüvenimizi kaybetmemize yol açan iyi kontrataklar üretti. Maçın baskılı ortamında oyuncularım bu durumdan etkilenerek özgüven kaybı yaşadı. Türkiye’nin en iyi 4 takımından biri olmak için eksiklerimiz var, kaliteli oyuncu sayımız azdı ve bu durum pozisyonlarda hissedildi. Trabzonspor’un ilk golü bir nevi şanslıydı. Ama futbolda bazen şans, o gün daha iyi olanın yanındadır. Şimdi sezonun geri kalanı için daha iyi odaklanmalı ve performansımızı artırmalıyız. Puan tablosunda ortada kalmak tehlikeli” diye açıkladı.