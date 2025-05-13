Türkiye Kupası’nı Galatasaray 18 kez kazandı

TÜRKİYE KUPASI’NDA GALATASARAY’IN BAŞARILARI

Galatasaray, 1962-1963 sezonundan bu yana süregelen Türkiye Kupası’nda en çok kazanan takım unvanını elde etti. 23 kez finale yükselen Galatasaray, bu finallerin 18’inde kupayı almayı başarmıştır. Kulüp, finallerde en çok karşılaştığı takımın Beşiktaş olduğunu belirtiyor.

İlk kez 1962-1963 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası, Galatasaray için tarihin önemli anlarından birini oluşturdu. Bu sezonda Zonguldak Kömürspor’u eleyerek finale ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe’yi her iki maçta da 2-1 yenerek kupayı kazandı. 1963-1964 sezonunda ise, Altay’ın sahaya çıkmaması nedeniyle kupayı hükmen kazandı. Bir sonraki sezon 1964-1965’te Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.

Galatasaray, 1972-1973 sezonunda Ankaragücü’nü 3-1 yenen ve rövanşta 1-1 berabere kalan maçla beşinci kez kupayı kazandı. 1975-1976 sezonunda ise Trabzonspor ile oynanan finalde, ilk maçı kaybeden Galatasaray, ikinci maçı kazanıp penaltılara kalınca 5-4’lük üstünlükle kupayı almayı başardı. 1981-1982 sezonunda Ankaragücü’nü yenerek altıncı kez, 1984-1985’te ise Trabzonspor’u geride bırakarak yedinci kez bu başarıyı elde etti.

2013-2014 sezonunda Roberto Mancini ile tekrar finale yükselen Galatasaray, Eskişehirspor’u 1-0 yenerek 15. kupa şampiyonluğuna ulaştı. 2014-2015’te Bursaspor ile finalde karşı karşıya gelen Galatasaray, Burak Yılmaz’ın hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-2 yenerek 16. kupa şampiyonluğunu elde etti. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Galatasaray, 17. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 2018-2019 sezonunda Akhisarspor ile finalde 3-1 kazanarak 18. Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Galatasaray, toplamda 18 Türkiye Kupası ile lider konumda bulunuyor. Diğer takımların kupa sayıları ise şu şekildedir: Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Ankaragücü 2, Göztepe 2, Altay 2, Gençlerbirliği 2, Kocaelispor 2, Bursaspor 1, Eskişehir 1, Sakarya 1, Kayserispor 1, Konyaspor 1, Akhisarspor 1 ve Sivasspor 1.