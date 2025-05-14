Türkiye Kupası’nı Galatasaray Kazandı

FINAL HEYECANI TİYATROSU

Türkiye Kupası’nda büyük bir heyecan yaşandı. Okan Buruk’un teknik direktörlüğündeki Galatasaray ile Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Cihan Aydın’ın düdüğüyle Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, tarihlerinde 19. kez Türkiye Kupası’nın sahibi olmayı başardı.

GALATASARAY’IN GOL KAYNAKLARI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’den geldi. Osimhen, attığı gollerle birlikte bu sezon 35 gole ulaşarak Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti.

YUNUS’UN ŞOVU

Galatasaray’da Yunus Akgün de yaptığı 3 asistle maça damga vuran isimlerden biri oldu. Bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti ve takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.

KUPA HASRETİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından Türkiye Kupası’nı kazanmayı başardı ve bu zafer, heyecan dolu bir süreç sonrası geldi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON HAZIRLIKLAR

Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmayı sağlayacak. Diğer yandan Trabzonspor, ligde hafta sonunda Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek.