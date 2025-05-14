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Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Galatasaray

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Türkiye Kupası’nda FİNAL HEYECANI YAŞANDI

Türkiye Kupası finalinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Cihan Aydın’ın yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda mücadele etti. Galatasaray, maçı 3-0’lık skorla kazanarak büyük bir başarı elde etti ve 19. kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

GALATASARAY’IN GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’den geldi. Osimhen, attığı gollerle bu sezon 35 gole ulaştı ve Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.

YUNUS AKGÜN’ÜN PERFORMANSI

Galatasaray’da Yunus Akgün, yaptığı 3 asistle karşılaşmaya damgasını vuran oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2018-2019 sezonunun ardından 2023 yılında Türkiye Kupası’nı ilk kez kazanmış oldu.

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON ADIM

Galatasaray, ligde haftasonu Kayserispor ile oynayacağı maçta 1 puan alması halinde Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızını takmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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