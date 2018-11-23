Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece futbolseverlerin heyecanla beklediği eşleşmeler belli oldu.
İşte 5. tur eşleşmeleri
Nazilli Belediyespor – Göztepe
Ç.Rizespor – Balıkesirspor
Adana Demirspor – Başakşehir
Boluspor – Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld – Kasımpaşa
Sivas Belediyespor – Trabzonspor
Yeni Malatyaspor – Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük – Akhisarspor
Altay – Kayserispor
Fenerbahçe – Giresunspor
Keçiörengücü – Galatasaray
Bodrumspor – Ankaragücü
Gençlerbirliği – Hatayspor
Ümraniyespor – 1461 Trabzon
Antalyaspor – Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor – Kahramanmaraşspor
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
TRT