Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece futbolseverlerin heyecanla beklediği eşleşmeler belli oldu.

İşte 5. tur eşleşmeleri

Nazilli Belediyespor – Göztepe

Ç.Rizespor – Balıkesirspor

Adana Demirspor – Başakşehir

Boluspor – Van Büyükşehir Bld.

Menemen Bld – Kasımpaşa

Sivas Belediyespor – Trabzonspor

Yeni Malatyaspor – Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük – Akhisarspor

Altay – Kayserispor

Fenerbahçe – Giresunspor

Keçiörengücü – Galatasaray

Bodrumspor – Ankaragücü

Gençlerbirliği – Hatayspor

Ümraniyespor – 1461 Trabzon

Antalyaspor – Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor – Kahramanmaraşspor

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TRT