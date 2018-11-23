Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece futbolseverlerin heyecanla beklediği eşleşmeler belli oldu.

İşte 5. tur eşleşmeleri

Nazilli Belediyespor – Göztepe
Ç.Rizespor – Balıkesirspor
Adana Demirspor – Başakşehir
Boluspor – Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld – Kasımpaşa
Sivas Belediyespor – Trabzonspor
Yeni Malatyaspor – Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük – Akhisarspor
Altay – Kayserispor
Fenerbahçe – Giresunspor
Keçiörengücü – Galatasaray
Bodrumspor – Ankaragücü
Gençlerbirliği – Hatayspor
Ümraniyespor – 1461 Trabzon
Antalyaspor – Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor – Kahramanmaraşspor

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 5. turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TRT

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