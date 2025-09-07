Türkiye, Küresel İstikrarı Sağlıyor

BURHANETTİN DURAN’DAN GÜNDEMDEN DEĞERLENDİRME

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel istikrarı tehdit eden bir ortamda, Türkiye’nin yükselen güç olarak bölgede ve dünyada sorunların çözümünde aktif bir rol üstlendiğini ifade ediyor. Duran, “İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye, tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir” diye ekliyor. Duran, İletişim Başkanlığı’nın ‘Ayın Tarihi’ dergisinin 22’nci sayısında kaleme aldığı başyazıda, dünyanın artan bölgesel ve küresel riskleri, sınamaları ve kırılmaları ile mücadele ettiğini vurguluyor.

KÜRESEL RİSKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Filistin topraklarını işgali, ticaret savaşları ve bölgelerdeki diğer krizlerin bu durumu en somut şekilde gösterdiğini belirtiyor. Türkiye’nin, küresel istikrarı tehdit eden bu şartlarda sorunların çözümünde aktif bir rol oynadığını vurgulayan Duran, “Türkiye’nin; Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki ara bulucu rolü, Suriye’nin birliğini koruması ve yeniden inşasına verdiği güçlü destek gibi örnekler bunun en bariz kanıtlarındandır” diyor.

TÜRKİYE’NİN CAZİBE MERKEZİ OLARAK GELİŞİMİ

Savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan turizme kadar yerli ve milli yatırımlarla Türkiye’nin cazibe merkezi konumunun güçlendiğini belirten Duran, “2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırladık ve 25,8 milyar dolarlık gelir elde ederek turizmde yeni bir rekora imza attık” ifadelerini kullanıyor. Duran, Türkiye markasının etkisi, ‘Türkiye Yüzyılı’ projeleri ve ulaşım ağının genişlemesiyle bu başarıların kazanıldığını belirtiyor. Altyapı yatırımları neticesinde Türkiye’nin hava ulaşımında küresel merkez haline geldiğini de vurguluyor.

GELECEK HEDEFLERİ VE TARİHİ ZAFERLER

Bunun yanında, Zengezur Koridoru’nun açılması ve Orta Koridor’un tamamlanmasıyla Türkiye’nin ticaret ve turizmdeki başarılarına yeni başarılar ekleyeceğini belirten Duran, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ediyor. Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirten Duran, “26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlik ve gururla idrak ediyoruz” diyor. Ayrıca, Iletişim Başkanlığı’nın web sayfası üzerinden erişilebilen ‘Ayın Tarihi’ dergisi, ‘Ayın Dosyası’, ‘Türkiye’, ‘Diplomasi’, ‘Dünya’, ‘Kültür-Sanat’, ‘İletişim’ ve ‘Yayın’ başlıklarından oluşuyor.