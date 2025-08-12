Türkiye, Küresel Sistemde Daha Güçlüdür

YENİKÜRESEL SİSTEMDE GÜVEN VE İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yozgat’ta düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirten Kacır, “Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Artık yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı; ateş çemberi bir coğrafyada güven ve istikrar adası bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye pek çok alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen ve üretebilen bir Türkiye var. 81 ilimizi eser ve hizmetlerle donattık, her bir şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirdik” dedi.

YOZGAT’IN KALKINMASINA HIZ KAZANDIRILDI

Yozgat’a yönelik yatırımlar ve projelerle şehrin kalkınmasına katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Kacır, “Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Yozgat’ın kalkınmasına hız kazandırdık. Son 23 yılda, şehrimize 3 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. Nitelikli yatırımlar için çekim merkezi olarak gördüğümüz bölgelerin toplam büyüklüğünü 150 hektardan 440 hektara çıkardık. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde üretim ve lojistik akışını kolaylaştıracak yolu, çevreye duyarlı atık su sistemini ve yağmur suyu şebekesini bu yıl itibarıyla tamamladık. KOBİ’lerimize, KOSGEB aracılığıyla 1,2 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle beraber 51 milyar lira yatırımın ve 11 binden fazla istihdamın önünü açtık” diye konuştu.

FİNANSMAN DESTEĞİ YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yeni teşvik sisteminin Mayıs ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Kacır, “Bu yeni model ile Yozgat’taki yatırımlara kapsamlı desteklere devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Yozgat’ta yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı’nın yarısını 8 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Yatırımın organize sanayi bölgelerinde olması halinde bu sürenin 12 yıl olarak uygulanacağını bildirdik. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğimizi 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz-kar payı desteği sunuyoruz. Yatırım niteliğine göre yüzde 30’a varan vergi indirimleri sağlayacağız ve yatırım makinelerinde KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti vereceğiz. Tüm bu atılımları, şehrimizin yüksek potansiyelini harekete geçirmek ve üretim gücünü artırmak adına gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEKLENEN YATIRIM ALANLARI AÇIKLANDI

Kacır, yerel kalkınma hamlesinin temel unsurları arasında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın yer aldığını bildirdi. Atıl kaynakların değerlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması adına 324 yatırım konusu belirlediklerini belirten Kacır, “Yozgat’ta hayata geçirilecek; entegre besi ve et ürünleri işleme, paketlenmiş hazır gıda üretimi, bakliyat ürünlerinden katma değerli gıda üretimi ve tarım makineleri imalatı öncelikli desteklenecek alanlar arasında yer alıyor. Bu yatırımlar için toplam 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak” dedi.

JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ VE PLANLANAN PROJELER

Yozgat’ın jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, “Yerköy Jeotermal Kuyu Binası Reenjeksiyon Hattı ve Otomasyon Sistemi Kurulumu Projesi ile Jeotermal Kaynaklı Sera Tarım İhtisas Bölgesi’nin 500 dekarlık alanını enerjiyle buluşturuyoruz. Yerköy/Saray Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile ilimizde 275 hektar tarım alanını modern sulama sistemine kavuşturduk. Ayrıca Çandır Kozan ve Şefaatli Hüyükkışla Kapalı Sistem Sulama Tesisleri ile verimli tarım arazilerini modern sulama altyapısına kavuşturuyoruz” dedi.

Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi ile Yozgat’ın doğal güzelliklerinin turizme kazandırılacağını aktaran Kacır, “Hazırlanan projelerle yerel ekonominin canlanmasını amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji’mizde, Yozgat için özel kalkınma reçeteleri oluşturduk. Ağaç işleri, kenevir türevi ürünler, maden kaynakları ve jeotermal kaynaklara dayalı seracılık faaliyetleri öncelikli sektörler olarak belirlendi.”

Son olarak, Yozgat’ta geliştirilen Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençlerin Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile hazırlandığını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde Yozgat’ın kalkınma yolculuğunda mihenk taşı olacak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz” dedi.