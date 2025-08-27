Haberler

TÜRKİYE, LETONYA’YI 93-73 MAĞLUP ETTİ

MAÇ DETAYLARI

Maç, Arena Riga’da gerçekleştirildi ve hakemler Gediminas Petraitis, Yohan Rosso ve Fernando Calatrava tarafından yönetildi. Letonya’nın kadrosunda Lomazs, Zagars, Porzingis, Smits, Grazulis, Bertans, Kurucs, Zoriks, Steinbergs ve Mejeris yer aldı. Türkiye ise Cedi Osman, Kenan Sipahi, Alperen Şengün, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Adem Bona, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ve Sertaç Şanlı ile mücadele etti.

PERİYOT GELİŞİMİ

Birinci periyotta Türkiye 21-24’lük skorla önde tamamladı. İkinci devreyi 39-47, üçüncü periyodu ise 55-72 bitiren Türkiye, sonucun ardından toplamda maçı 93-73’lük galibiyetle tamamladı. Bu karşılaşmanın en skorer ismi ise 20 sayı atan Cedi Osman oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER VE GELECEK MAÇ

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri yerinde takip etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45’te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

