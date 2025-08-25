Türkiye, Libya’da Hafter’le ilişki kurdu

TÜRKİYE’NİN LIBYA’DA YENİ DİPLOMATİK ADIMLARI

İsrail’in İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, Türkiye’nin Libya’nın doğusunda Halife Hafter yönetimiyle diplomatik ilişki kurmasını ve Bingazi’de konsolosluk açma kararını detaylı bir şekilde ele aldı. Haberde, bu gelişmenin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisini artırmayı ve Yunanistan ile Kıbrıs’ın deniz bağlantılarını kesmeyi hedeflediği ifade edildi. Gazete, bu durumu Suriye’de Esad rejiminin muhaliflerin desteğiyle zayıflamasına benzer şekilde “dramatik” bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Libya’nın 20 yıldır süren iç savaşına dikkat çekildi.

ASKERİ DESTEĞİN ETKİSİ

2014 ile 2020 yılları arasında Halife Hafter’in ABD ve Rusya’nın desteğini aldığı, bunun yanında Türkiye’nin Trablus merkezli hükümeti destekleyerek savaş alanındaki dengeleri değiştirdiği belirtildi. Maariv, Türkiye’nin askeri yardımları sayesinde Trablus hükümetinin düşüşünün önlendiğini, bazı çevrelerce bunun “Türk vesayeti” şeklinde algılandığını aktardı. Türkiye’nin Hafter’i tanımasının, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ile Doğu Libya hükümetinin onayını almak amacı taşıdığı ifade edildi. Bu anlaşmanın Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki deniz bağlantısını keserek bölgedeki güç dengesini değiştirdiği öne sürüldü.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, bu gelişmeleri değerlendirdi. Yanarocak, “Türkiye’nin bu adımına ben ‘eskiye iade-i itibar’ diyorum. Türkler 1912-1919’daki savaşlara kadar Libya’daydı. Şimdi yeniden Trablus’a dönüyorlar ve ‘Mavi Vatan’ hayalini hayata geçiriyorlar” dedi. Uzman, deniz yetki alanları anlaşmasının Batı Libya hükümetiyle imzalanmış olmasına rağmen BM nezdinde tüm Libya için geçerli olduğunu hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin bu hamlesiyle Libya’daki nüfuzunu artırmayı, Akdeniz’de bir deniz koridoru oluşturmayı ve enerji akışını kendi üzerinden yönlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Bu sürecin Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Yanarocak, adımın ülkeyi yeniden bölgesel güç konumuna yükseltme stratejisinin bir parçası olduğunu dile getirdi.