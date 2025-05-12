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Türkiye, Libya’daki Türkleri Uyarıyor

TRABLU’STA GÜVENLİK UYARISI

Libya’nın başkenti Trablus’ta meydana gelen son gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, orada bulunan Türk vatandaşlarına “evde kalın” çağrısında bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın, güvenlik nedenleriyle tüm sivillerin evlerinde kalmaları yönünde bir uyarıda bulunduğu belirtildi.

AÇIKLAMADA VURGULANANLAR

Açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle rica olunur” ifadesine yer verildi. Ayrıca olası acil durumlar için 7/24 hizmet sunan Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin +218 92-1429923 numaralı telefon hattı aracılığıyla iletişim kurulabileceği duyuruldu. Bu durum, bölgede meydana gelen güvenlik endişelerinin arttığını göstermektedir.

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