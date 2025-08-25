Türkiye, Liechtenstein Open’da Başarı Sağladı

LİCHTENSTEİN OPEN 2025 TURNUVASI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Liechtenstein Golf Federasyonu tarafından 22-24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Liechtenstein Open 2025 golf turnuvasında, Türkiye’yi temsil eden milli takım sporcuları büyük bir başarı gösterdi. Turnuva, İsviçre’nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında yapıldı.

TÜRKİYE’NİN BAŞARILI SPORCULARI

Bu prestijli organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcu katıldı. Milli sporcular turnuvada sergiledikleri etkileyici performansla dikkat çekti. Milli sporcu Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci günde 73 ve üçüncü günde 73 skor elde ederek toplamda 219 (+3) gross skorla 1. sıraya yerleşip şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

SUDE BAY’DAN ÖNEMLİ BAŞARI

Diğer milli sporcu Sude Bay ise, birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skor alarak turnuvayı 221 (+5) gross skorla tamamladı ve 3. oldu. Bu sonuç, milli takım için önemli bir başarı olarak kaydedildi.