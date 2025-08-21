Türkiye Liman Başkanlıkları Yeni Uygulama Başlatıyor

YENİ UYGULAMA BAŞLATILIYOR

Türkiye’deki liman başkanlıkları, İsrail’e yönelen ya da gidebilecek olan yabancı gemilere yönelik yeni bir uygulama hayata geçiriyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı bulunmadığını gösteren resmi belge talep edilecek.

MALİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR

İki ayrı denizcilik kaynağı, bu belgenin acentelerden isteneceğini belirtti. Eğer geminin askeri yük taşıması ya da işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olması durumunda, ortaya çıkacak tüm liman masraflarının ve hukuki sorumlulukların acenteye ait olacağı ifade ediliyor.

TİCARİ TRAFİK GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Kaynaklar, Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari gemi trafiğinin bulunmadığına dikkat çekti. Uygulamanın, özellikle İsrail’e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanarak seyahat eden yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu yöntem, limanlardaki denetimi artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi amaçlıyor.