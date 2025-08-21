Türkiye Limanları Yeni Uygulama Başlatıyor

YENİ UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ

Türkiye’de liman başkanlıkları, İsrail’e gidebilecek yabancı gemilere yönelik yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, “İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını” beyan eden resmi bir belge istenecek. İki farklı denizcilik kaynağı, bu belgelerin acentelerden talep edileceğini ve “Geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını” belirtti.

UYGULAMANIN AMAÇLARI

Ayrıca, Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari gemi trafiği olmadığını ifade eden yetkililer, bu uygulamanın özellikle İsrail’e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.