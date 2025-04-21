Türkiye, Lüksemburg’u 7-1 Yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK PERİYOT

Türkiye Buz Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk karşılaşmasında Lüksemburg’u 7-1’lik skorla mağlup etti. Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleşen müsabaka, taraftarların desteğiyle hızlı bir başlangıç yaptı. 4. dakikada Ferhat Bakal’ın attığı golle Türkiye, 1-0 öne geçti. Ardından, 6. dakikada Osman Çolak’ın sayısı ile fark ikiye çıktı. Milliler, ilk periyodun sonlarına doğru üst üste gollerle skoru artırdı. 18. dakikada Mehmet Karadağ ve 19. dakikada Fatih Faner’in golleriyle Türkiye, ilk periyodu 4-0’lık üstünlükle kapattı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren milli takım, savunmada etkili bir performans sergiledi. Haktan Kabay ve Mehmet Karadağ’ın golleriyle soyunma odasına 6-0’lık avantajla girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GELİŞEN OLAYLAR

Üçüncü periyotta Lüksemburg, Colm Cannon ile ilk sayısını kaydetti ve durumu 1-6’ya getirdi. Ancak Türkiye, bu golün hemen ardından Osman Çolak’ın attığı golle farkı tekrar 6’ya çıkararak durumu 7-1 yapmayı başardı. Kalan sürede başka gol olmayınca, Türkiye, ilk maçında farklı bir galibiyet elde etti. Millilerin bir sonraki müsabakası ise yarın saat 20.00’de Zeytinburnu Buz Adası’nda Türkmenistan ile gerçekleşecek.