TÜRKİYE MAARİF VAKFI, KATAR’DA BURS VERİYOR

ANLAŞMA DETAYLARI

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Katar Üniversitesi arasında gerçekleştirilen yeni anlaşmayla birlikte 30 Türk öğrenciye 4 yıl süresince tam eğitim bursu sunulacak. TMV, 56 ülkede yaklaşık 600 okul ile en büyük beşinci uluslararası eğitim kurumu olma özelliği taşıyor. Bu çerçevede, Katar’da 30 Türk öğrenci için tam burslu eğitim imkanı sağlanıyor. Programa katılacak öğrenciler, hukuk, eğitim, ekonomi, psikoloji ve tarih gibi çeşitli bölümlerden seçilecek. Bursun şartları ve kriterleri, üniversite tarafından belirlendi.

BURS KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER

Burs kapsamında, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere çeşitli imkanlar sunuluyor. Üniversite yurtlarında konaklama, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir gidiş-dönüş uçak bileti ve her ay 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak. Eğitim dilinin Arapça olması koşuluyla, burs için başvuracak öğrencilerden bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında lise diploma notunun en az 85 olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olmaları ve en az B1 seviyesinde Arapça bilgisi bulunması yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Öğrenciler, eğitim fakültesinden özel eğitim, beden eğitimi ve bilimsel eğitim; iktisadi bilimler fakültesinden muhasebe, iktisat, işletme ve pazarlama; fen-edebiyat fakültesinden ise Arap dili, siyaset ve planlama geliştirme, tarih, uluslararası ilişkiler, medya, psikoloji, sosyal hizmetler ve sosyoloji gibi bölümlere başvurabiliyor. Ayrıca, İslami ilimler fakültesindeki İslami araştırmalar, akaid ve davet çalışmaları, fıkıh ve usulü, fıkıh, Kur’an ve sünnet bölümleri ile hukuk bölümüne de başvurmak mümkün. Burs için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenmiş olup, ön kayıt işlemleri “https://www.maarifagency.com/tr/hakkimizda/detay/76” adresinden gerçekleştirilebiliyor. Ön kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul’da sözlü ve yazılı sınavlara katılacak. Bu sınavı başarıyla geçen 30 öğrenci, Ocak 2026 itibarıyla Katar’da eğitimlerine başlayacak.