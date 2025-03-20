Türkiye, Macaristan’ı 3-1 Mağlup Etti

UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI

UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmalarında heyecan doruktaydı. Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız, Marco Rossi yönetimindeki Macaristan ile karşılaştı. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yönettiği mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve Türkiye, rakibini 3-1’lik skorla yenmeyi başardı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE AÇILIŞ GOLÜ

Milliler, 9. dakikada Orkun Kökçü’nün attığı golle öne geçti. Ancak, Macaristan 25. dakikada Schafer ile eşitliği sağladı. İlk yarı, 1-1’lik sonuçla sona erdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GOLÜ

69. dakikada sahne alan Kerem Aktürkoğlu, sağ omzuyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu. Bu golün asistini ise Oğuz Aydın gerçekleştirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE FARK İKİYE ÇIKTI

72. dakikada oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu’nun asistini değerlendirerek şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Kalan süre içerisinde başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız, evinde Macaristan’ı 3-1 yenerek A Ligi yolunda avantaj sağladı.

CEZALI DURUM

Öte yandan, 41. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Macaristan takımında ise Schafer ve Nagy, kart cezası nedeniyle ikinci maçta forma giyemeyecek.

RÖVANŞ TARİHİ

Bu müsabakanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.