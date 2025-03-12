Türkiye-Macaristan Maç Biletleri Satışta Mı?

MAÇ TARİHİ VE YERİ

A Milli Futbol Takımımız, 20 Mart 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile bir mücadele gerçekleştirecek. Maç, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de İstanbul RAMS Park’ta oynanacak.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Futbolseverler “Türkiye – Macaristan maç biletleri satışa çıktı mı?” ve “Maç biletleri nasıl alınır?” gibi soruları sormaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bilet satışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden bilet satın alabilecek.

BİLET SATIN ALMA KOŞULLARI

Maç biletlerini temin edebilmek için geçerli bir Passolig kartına sahip olmak gerekiyor. Eğer henüz bir Passolig kartınız yoksa, Passolig’in resmi web sitesi üzerinden kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilet alım sürecini başlatmak için bu adım gereklidir.