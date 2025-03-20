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Türkiye-Macaristan Maçı Başlıyor: İlk 11’ler Belli

A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN’I KONUK EDİYOR

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamındaki ilk maçında Macaristan’ı ağırlıyor. RAMS Park’ta 20.00’de start alacak olan karşılaşmanın ilk 11’leri de açıklandı. Bu mücadele Türkiye’nin Macaristan’la olan rekabetinde önemli bir adım olacak.

TUR GEÇEN EKİP UEFA ULUSLAR A LİGİ’NE YÜKSELECEK

Türkiye-Macaristan maçı tek maç mı, yoksa rövanşı var mı sorusu merak ediliyor. Bu mücadelede kaybeden takım, 23 Mart Pazar günü Budapeşte’deki Puskas Arena’da rövanş maçı oynayacak. Turu geçen ekip, UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme şansını elde ediyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

A Milli Takım, Maç öncesinde bazı önemli eksikliklerle karşılaşıyor. Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır.” denildi. Ayrıca, Arda Güler ve Merih Demiral ise kart cezaları sebebiyle bu mücadelede sahada olamayacak. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, İstanbul’daki mücadelede kart görmeleri durumunda, rövanşta cezalı duruma düşecek.

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