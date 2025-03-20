Türkiye-Macaristan Maçı Ne Zaman?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MACARİSTAN’I AĞIRLIYOR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Macaristan milli takımıyla karşılaşacak. RAMS Park’ta gerçekleşecek bu heyecan dolu maç, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, izleyiciler tarafından TV 8 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Bu önemli maçta düdük çalacak hakem, Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak olacak. Kruzliak’a, Branislav Hancko ve Jan Pozor yardımcı hakemlik yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Peter Kralovic atanmış durumda.

ARDA GÜLER VE DİĞER OYUNCULARIN DURUMU

Taraftarların merak ettiği konular arasında Arda Güler’in neden kadroda olmadığı bulunuyor. Arda Güler’in yanı sıra, Mert Günok ve Yunus Akgün de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. “Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır.” A Milli Takım’da ayrıca kart cezası bulunan Merih Demiral da bu mücadelede forma giyemeyecek. Aynı zamanda, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu dört oyuncu, İstanbul’daki karşılaşmada kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecekler.

RÖVANŞ MAÇI BUDAPEŞTE’DE

Bu mücadelenin rövanşı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Bu önemli karşılaşmada, turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme hakkını kazanacak. Türkiye üzerinde önemli bir etki yaratacak olan bu karşılaşma, taraftarlarda büyük bir heyecan yaratıyor.