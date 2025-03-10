Türkiye-Macaristan Maçı Ne Zaman Oynanacak?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin Macaristan ile oynayacağı maçın tarihi araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan, A Milli Takım’ın rakibi oldu. Türkiye’nin Macaristan ile karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Türkiye – Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü İstanbul’da saat 20.00’de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleşecek. Milli maçların yayıncı kuruluşları henüz netleşmedi. Süper Lig’de milli ara, 16-30 Mart tarihleri arasında uygulanacak. 16 Mart tarihinde 28. haftanın son maçlarının oynanmasının ardından başlayacak olan ara, 30 Mart’ta sona erecek.