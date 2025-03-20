Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Milli Takım Hazırlıkları

A MİLLİ TAKIM’DA NEŞELİ ATMOSFER

A Milli Futbol Takımı, bu akşam Macaristan ile oynayacakları maç öncesinde çalışmalara devam ederken, kamptan paylaşılan eğlenceli görüntüler taraftarları keyiflendiriyor. Yoğun antrenman temposu arasında morale ihtiyaç duyan milli oyuncular, neşeli anlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

KAMPIN EĞLENCELİ ANLARI

Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı’nın antrenman esnasında gösterdiği eğlenceli pozlar büyük ilgi topladı. Antrenman sırasında takım içinde belirgin bir moralli ve enerjik bir hava mevcut. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun Abdülkerim Bardakcı’nın sırtına çıkarak poz vermesi, kampın en eğlenceli anlarından biri oldu. Bu görüntü, takım içindeki uyumu ve oyuncular arasındaki güçlü dostluğu gözler önüne seriyor.

YAKIN DOSTLUK SÜRDÜRÜLÜYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’daki dönemlerinde yakın arkadaşlıklarıyla tanınıyordu. Hem sahada hem de saha dışında iyi anlaşan bu ikili, Milli Takım’da da dostluklarını devam ettiriyor. Daha önce birçok eğlenceli an yaşamakta olan futbolcular, kamp sürecinde de takım ruhunu en iyi şekilde hissettiriyor.

MACARİSTAN MAÇI GÜNDEMDE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek olan bu müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve mücadele TV 8’den canlı olarak yayınlanacak. Milli Takımın Macaristan karşısında sergileyeceği performans ise büyük bir merakla bekleniyor. Futbolcuların yüksek motivasyonu, sahaya yansıyacak gibi görünüyor. Kritik mücadelede tüm gözler bu maça odaklanmış durumda.