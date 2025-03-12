Türkiye – Macaristan Maçı, Şifresiz Yayınlanacak Mı?

A MİLLİ TAKIMIMIZIN KRİTİK MAÇI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile önemli bir karşılaşma gerçekleştirecek. Futbolseverler, “Türkiye – Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor.

MAÇ TARİHİ VE YAYIN KANALI

A Millî takımımız, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Macaristan ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Milli maçların genellikle ulusal kanallarda şifresiz yayımlandığı düşünüldüğünde, Türkiye – Macaristan maçının da TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak futbolseverlere sunulması bekleniyor.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Maçın yayın kanalı henüz kesinleşmemiş olsa da, Türkiye – Macaristan karşılaşmasının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, A Millî Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır. Öncelikli bilet satışları sadece son 1 yıl içinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek. Macaristan maçının genel bilet satışları ise 12 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek.