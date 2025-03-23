Türkiye Macaristan Maçında Reklam Panoları Neden Boş?

MAÇ BİLGİLERİ

Macaristan ve Türkiye arasında gerçekleşecek UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç, Budapest şehrindeki Puskás Aréna Stadyumu’nda düzenlenecek. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 3-1 gibi kesin bir skorla kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi’ne yükselme hedefiyle sahaya avantajlı bir şekilde çıkıyor. Ay-yıldızlı takım, galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyet alması durumunda UEFA Uluslar A Ligi’nde yer alacak.

REKLAM PANOLARININ DURUMU

Macaristan Türkiye karşılaşmasında dikkat çeken bir durum ise reklam panolarının boş olması. İzleyiciler, “Macaristan Türkiye maçında reklam yok mu?” sorusunu soruyor. Bu durumun nedeni, yayın ilkeleri gereği reklam panolarının kapatılması. Ayrıca, maçın tek açıdan yayınlanacağı da ifade ediliyor.