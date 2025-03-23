Türkiye-Macaristan Maçında Tek Kamera Kullanıldı

A MİLLİ TAKIMIMIZ MACARİSTAN İLE DEPLASMANDA MAÇ YAPTI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile deplasmanda mücadele gerçekleştirdi. Puskas Arena’da oynanan bu maçta dikkat çeken bir durum yaşandı. Yayıncı kuruluş olan TV8, karşılaşma sırasında reklam panoları yüzünden yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müsabakanın sadece tek bir kameradan çekildiğini ve bu nedenle yayın akışında gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Yayıncı Kuruluş Açıklama Yaptı

TV8 tarafından yapılan açıklamada, “Kanalımız, Karadağ – Türkiye maçı sırasında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız” denildi. Bu açıklama ile birlikte karşılaşmanın yayınlandığı esnada yaşanan teknik aksaklıklar daha iyi anlaşıldı.

Reklam Panoları Dikkat Çekti

Öte yandan Macaristan-Türkiye maçı sırasında TV8 yayınında saha kenarındaki reklam panolarının beyaz olması da gözlerden kaçmadı. Maç süresince spiker, reklam panolarının gösterilmeme hassasiyetinden dolayı yakın çekim kameralarının kullanılmadığını izleyicilere aktardı.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması Gelişmesi

Diğer yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı ve onun sahip olduğu TV8 ile Exxen platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilmişti. Bu duruma dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle bir iddianame düzenlenmişti.