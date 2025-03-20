Türkiye-Macaristan UEFA Play-Off İlk Maç Sonucu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MACARİSTAN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldiği mücadelede, ilk yarı 1-1’lik skorla sona erdi. Maçta ilk golü Türkiye, 9. dakikada Orkun Kökcü ile buldu. Abdülkerim Bardakcı’nın savunmadan gönderdiği uzun pas ile Oğuz Aydın, topu alıp hızlı bir şekilde sol tarafındaki Orkun’a aktardı. Orkun’un ceza yayı içinden yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu ve Türkiye öne geçti.

MACARİSTAN’IN EŞİTLİĞİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Macaristan etkili bir atak gerçekleştirdi. Sol kanattan gelen Szoboszlai’nin ortasına Nagy, sol çaprazdan sert bir şut çekti ancak kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. Ardından, 25. dakikada Uğurcan’ın kısa düşen uzaklaştırma hamlesi, Macaristan’ın atağına yol açtı. Bolla’nın arka direğe yaptığı orta sonrası Varga, kafayla topu Schafer’in önüne indirdi. Schafer, müsait pozisyonda vuruşunu yapsa da, Samet Akaydin’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Mert Müldür dk. 27), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga

Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Kata, Balogh, Szalai, Nego, Vecsei, Szabo, Gazdag, Osvath, Botka, Csoboth

Teknik Direktör: Marco Rossi

Goller: Orkun Kökcü (dk. 9) (Türkiye), Schafer (dk. 25)

Sarı kartlar: Schafer (Macaristan), Orkun Kökcü (Türkiye) – İSTANBUL