Türkiye-Macaristan UEFA Play-Off Tarihi Açıklandı

A MİLLİ TAKIMIN MACARİSTAN MAÇI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile İstanbul’da karşılaşacak. Vincenzo Montella’nın teknik direktörlüğündeki ay-yıldızlı takım, rövanş mücadelesini Macaristan’da gerçekleştirecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye ve Macaristan arasındaki karşılaşma 20 Mart Perşembe günü İstanbul’da saat 20.00’de başlayacak. Rövanş ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Milli ara ise 16-30 Mart tarihleri arasında olacak. Bu milli ara, 16 Mart’ta Süper Lig’in 28. hafta son maçlarının ardından başlayacak ve 30 Mart’ta sona erecek. Milli maçların yayıncısı henüz açıklanmamış durumda.