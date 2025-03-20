Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi Maçı

MAÇ DETAYLARI VE ZAMANLAMA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak. Bu mücadele RAMS Park’ta gerçekleşecek ve saat 20.00’de başlayacak. Aynı zamanda karşılaşma TV 8’den canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli maçı yönetmek üzere Slovakya Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Kruzliak görevlendirildi. Kruzliak’ın yardımcıları ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olacakken, 4. hakem olarak Peter Kralovic atandı.

TAKIM KADROLARI VE SAKATLIKLAR

Türkiye’nin maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Macaristan ise Dibusz, Fiola, Orban, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga, Szoboszlai ile sahaya çıkacak. A Milli Takım’da sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve Mert Günok’un kadroda yer alamayacağı açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada, “Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları yüzünden bu maçta forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLUK GEÇMİŞİ VE İSTATİSTİKLER

A Milli Futbol Takımı, bu play-off turunda Macaristan ile tarihindeki 16. mücadelesine çıkacak. İki ülkenin milli takımları daha önce 15 kez karşı karşıya geldi; bunların 8’i resmi, 7’si özel olmak üzere. Macaristan, bu 15 maçta 9 galibiyet ile öne çıkarken, Türkiye 4 galibiyet almış ve 2 maç beraberlikle sonuçlanmış. Türkiye’nin toplam gol sayısı 15 iken, Macaristan bu süreçte 29 gol atmış durumda. İki takım arasında oynanan son özel maç geçtiğimiz yıl gerçekleşti ve Macaristan bu maçı 1-0 kazandı.

GEÇMİŞTEKİ KARŞILAŞMALAR

A Milli Takım, Macaristan ile bugüne kadar 8 resmi maç yapmış, bu maçların 3’ünü kazanmıştır. Türkiye, resmi maçlarda rakibine 3 kez yenilirken, 2 maçta ise berabere kalmıştır. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda yapılan karşılaşma 2-2 sonuçlanırken, rövanşta Türkiye 2-0 galip geldi. 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, iki maçı da kazandı: Biri 1-0, diğeri ise 3-0 sonuçlandı. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ise Macaristan, Türkiye’ye 3-1 üstünlük sağladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN PERFORMANSI

Türkiye, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 20’nci sınavına Macaristan karşısında çıkacak. Montella’nın ilk 3 maçını kazanan Türkiye, sonrasındaki 5 maçta galibiyet alamadı. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024’ün ilk maçında Gürcistan’ı yenerek bu süreçteki özlemine son verdi. Montella’nın yönettiği 19 maçta takım, 9 galibiyet elde etti.

ADAY KADRO VE YENİ İSİMLER

A Milli Takım’ın aday kadrosunda dikkat çeken durum, üç oyuncunun ilk kez forma giymek üzere çağrılması. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, A Milli Takım’a ilk kez davet edildi. 30 kişilik aday kadroda, sakatlıkları sebebiyle yer alamayan oyuncular arasında Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik bulunuyor.