Türkiye maçına kadın hakem

Türkiye'nin Litvanya ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

Türkiye’nin Litvanya ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Fransız Stephanie Frappart olarak açıklandı.

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Litvanya ile İzmir’de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

TÜRKİYE – LİTVANYA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45’te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile karşılaşacak.

Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart’ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

2022 Dünya Kupası’nda da görev yapacak olan Frapport böylece A Milli Takım’ın tarihindeki ilk kadın hakem olacak.