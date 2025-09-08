Türkiye Maçını Hangi Kanalda İzleyim?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Türkiye, Polonya ile oynayacağı bu kritik maçı kazanırsa, 2001 yılından sonra ilk kez yarı finale yükselecek. Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, karşılaşmayı TRT 1’in resmi internet site üzerinden de takip etmek mümkün olacak. Mücadele, Arena Riga’da gerçekleşecek ve basketbolseverlere büyük bir heyecan sunacak.

DUYGUSAL ANLAR VE TARİHİ FIRSAT

Milliler, EuroBasket 2009’dan bu yana çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile oynadığı maçların hepsini kazanarak lider oldu. Türkiye, son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup etti ve turnuvada Almanya ile birlikte yenilgisiz devam eden iki takımdan biri oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı çeyrek final maçı 10 Eylül Salı günü saat 17.00’de başlayacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZAFER YOLU

Türkiye, yarı finale yükseldiği takdirde EuroBasket tarihindeki 1957 yılından bu yana 7 maç üst üste kazanmış olacak. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl aradan sonra yeniden yarı finale kalma ihtimalini elde edecek. Türkiye, 2001 yılında ev sahipliği yaptığı EuroBasket’te finalde Yugoslavya’ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı. Polonya ile oynanacak bu çeyrek final mücadelesi TRT 1’den yayınlanacak, ayrıca uydu üzerinden ve TRT 1’in resmi internet sitesi aracılığıyla da canlı olarak izlenebilecek.

İSTATİSTİKLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Türkiye, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü, üç sayılık atış yüzdesinde ise yüzde 45 ile birinci durumda bulunuyor. Ayrıca, blok, asist ve verimlilik ortalamalarında da üst sıralarda yer alıyor.