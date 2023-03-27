Türkiye maçının hakemi açıklandı

Türkiye'nin Hırvatistan ile karşı karşıya geleceği maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçları devam ediyor. Türkiye’nin Hırvatistan ile karşı karşıya geleceği maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA, A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan ile oynayacağı maça İsveçli hakem Andreas Ekberg’i görevlendirdi.

Türkiye – Hırvatistan karşılaşması 28 Mart salı günü saat 21.45’te TRT’den canlı yayınlanacak.

EURO 2024 Elemeleri’nin ikinci haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu’nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan’ı ağırlayacak.

Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

– C Grubu

19.00 İngiltere-Ukrayna

21.45 Malta-İtalya

– H Grubu

16.00 Kazakistan-Danimarka

19.00 Slovenya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya

– J Grubu

19.00 Liechtenstein-İzlanda

21.45 Slovakya-Bosna Hersek

21.45 Lüksemburg-Portekiz

27 Mart Pazartesi:

– B Grubu

21.45 İrlanda-Fransa

21.45 Hollanda-Cebelitarık

– E Grubu

21.45 Moldova-Çekya

21.45 Polonya-Arnavutluk

– F Grubu

21.45 İsveç-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Estonya

– G Grubu

21.45 Karadağ-Sırbistan

21.45 Macaristan-Bulgaristan

28 Mart Salı:

– A Grubu

19.00 Gürcistan-Norveç

21.45 İskoçya-İspanya

– D Grubu

21.45 Türkiye-Hırvatistan
21.45 Galler-Letonya

– I Grubu

21.45 İsviçre-İsrail

21.45 Romanya-Belarus

21.45 Kosova-Andorra