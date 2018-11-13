Türkiye masadan kalktı

Türkiye, İtalya'da yapılan Libya konferansında masadan kalktı.

Ankara, İtalya’da yapılan Libya konferansında masadan kalktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor” dedi.

Ankara, İtalya’daki Libya konferansında masadan kalktı. İtalya’da Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alınan kararı “Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor” sözleriyle duyurdu.

Söz konusu konferans, Palermo’daki Villa Igiea Otel’de düzenleniyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferans öncesinde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de bir araya gelmişti.

TRT