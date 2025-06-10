TÜRKİYE – MEKSİKA Maçı, 11 Haziran

MAÇIN ÖNEMİ VE DIŞ KAYNAKLAR

Türkiye ile Meksika’nın karşı karşıya geleceği bu özel mücadele, hem takımların kadro performansı hem de antrenörlerin değerlendirilmesi açısından dikkat çekiyor. Meksika Türkiye hazırlık maçı, futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Meksika – Türkiye hazırlık maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak. Bu karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde, Chapel Hill kentinde yer alan Kenan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

HAKEM VE CANLI YAYIN

Müsabakanın hakemi olarak Moeth Gaymes görevlendirildi. Bu karşılaşmanın canlı yayın hakkı ise TV8 kanalında olacak. Maç, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.