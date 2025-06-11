TÜRKİYE, Meksika’ya 1-0 Yenildi

A MİLLİ TAKIM MAÇI KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 yenildi. Karşılaşma, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında bulunan Kenan Stadı’nda gerçekleşti. TSİ 04.00’te başlayan maçta hakem Moeth Gaymes düdük çaldı, yardımcılıklarını ise Denroy Barker ve Ryan Graves üstlendi. Ay-yıldızlı ekip, maçta “Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız” 11’i ile sahaya çıktı. Meksika’nın kadrosu ise “Malagon, Sanchez, Reyes, Montes, Gallardo, Alvarez, Vega, Ruiz, Pineda, Sepulveda, Quinones” şeklindeydi.

İLK YARIDA GOL VE POZİSYONLAR

A Milli Takım, ilk 20 dakikada Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek’in şutlarıyla rakip kaleyi denedi ancak Meksika hiç pozisyona giremedi. Meksika, 24’üncü dakikada Pineda’nın attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 42’nci dakikada İrfan Can Kahveci’nin kaleyi yoklayan sert şutu az farkla üstten auta çıktı. Ancak Meksika, 45’inci dakikada öne geçti. Gallardo’nun taç atışının ardından, ceza sahasında Ruiz’in pasıyla Pineda, penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunu yaparak topu kaleci Berke Özer’in solundan ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA ŞANSIZLIKLAR

İkinci yarının başındaki 15 dakikada her iki takım da gol fırsatları yaratmakta zorlandı. Meksika’nın 65’inci dakikada Huerta’nın şutunda top direğe çarparak dışarı gitti. 76’ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasındaki Kerem Aktürkoğlu’na pas verdi. Kerem Aktürkoğlu’nun çektiği şut ise az farkla yandan auta gitti. Maç, Meksika’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ TARİHİ MAÇ

Bu karşılaşma, Meksika ile Türkiye arasındaki ilk resmi mücadele olarak kayıtlara geçti. A Milli Takım, bu kamp dahilinde önceki özel maçında ABD’yi 2-1 mağlup etmişti. Meksika maçının ardından ay-yıldızlılar, kampı tamamlayarak İstanbul’a dönecek.

İLK MİLLİ MAÇLARINI OYNADILAR

Bu maçta A Milli Takım’ın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Yasin Özcan, Meksika karşısında ilk 11’de yer aldı ve 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77’nci dakikada Kaan Ayhan’ın yerine oyuna dahil oldu. Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa’da, Demir Ege Tıknaz ise Beşiktaş’ın kadrosunda kiralık olarak Rio Ave’de geçirdiği sezonun ardından yeni bir başlangıç yapacak.