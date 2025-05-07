TÜRKİYE Mikrofinans Programı, Kadınları Destekliyor

KADINLARIN EKONOMİK HAYATTAKİ YERİ GÜÇLENİYOR

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), 2003 yılından bu yana Diyarbakır’da başlatılan mikrokredi uygulaması ile dar gelirli kadınların ekonomik yaşama katılımını güçlendiriyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfından gelen verilere göre, program şimdiye kadar 220 binden fazla kadına ulaşarak 2 milyar liralık kredi destek miktarını aşmış durumda. Mikrokredi, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla teminat ya da kefalet gerektirmeyen geri ödemeli küçük sermaye destekleri sunuyor.

MİKOKREDİ İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

2003 yılında sadece 6 kadına toplam 3 bin lira verilerek başlayan bu süreç, günümüzde 69 ilde 85 şubeye ulaşarak Türkiye’nin en geniş mikrokredi ağına dönüşmüş durumda. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, bu programa dair “Her yoksula hibe yardım yapmak kaynak israfıdır. Mikrokredi, yoksulluğu kendi emeğiyle aşmak isteyen kadınlara verilen bir fırsattır. Onlara sadece kredi değil, bir başlangıç imkanı veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Akgül, mikrokredinin insan onuruna yakışır bir kalkınma modeli olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz nokta umut verici olsa da asıl hedefimiz 2030 yılına kadar 10 milyar liralık krediyle 7 milyon haneye ulaşmak. Bu, sadece bir finansal büyüme değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve fırsatlara erişimin güçlendirilmesidir. Bu mücadelede herkesin katkısı kıymetlidir.” ifadesinde bulundu.

MİKROKREDİ VE TOPLUMSAL FAYDA

Açıklamada ayrıca, Social Value UK tarafından gerçekleştirilen etki analizine göre mikrogirişimcilere sağlanan her 1 liranın toplumda 4 liralık sosyal fayda yarattığı belirtildi. Bu rakam, kamu kaynaklarının etkin kullanımında mikrokredinin rolünü açıkça ortaya koyuyor.