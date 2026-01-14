Türkiye, Mısır ve Katar’dan Gazze Üzerine Ortak Açıklama

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR’DAN GAZZE ATEŞKESİ AÇIKLAMASI

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze’deki ateşkes sürecine dair ortak bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Gazze Şeridi’nde istikrarın sağlanması ile insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı tarafından ilan edilen plan çerçevesinde, Gazze’nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokratlardan oluşan bir komitenin kurulması memnuniyetle karşılandı. Bu komitenin başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath’ın üstleneceği kayıtlara geçirildi. Arabulucu ülkeler, oluşturulacak komitenin, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesine zemin oluşturmasını ve sürecin kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasına katkı sunmasını umut ettiklerini bildirdiler.

Ayrıca, bu adımın bölgede yeni bir askeri tırmanmanın önlenmesi açısından kritik olduğu vurgulandı. Ortak açıklamada, sürdürülebilir barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden inşası için tüm tarafların ateşkes anlaşmasına tam bağlılık göstermesinin gerektiği ifade edildi. Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu yaşam beklentilerinin karşılanmasının temel bir hedef olarak belirlendiği aktarıldı.