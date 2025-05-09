Türkiye, Mısırlı Öğrencileri Çekmeyi Hedefliyor

MISIRLI ÖĞRENCİLERİN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE İLGİSİ ARTIRILACAK

Türkiye, yükseköğretim sisteminin uluslararasılaştırma stratejisi doğrultusunda Mısırlı öğrencilere yönelik ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bu kapsamda Mısır’a giden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u büyükelçilikte misafir etti. Görüşmede, Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine yönlendirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri üzerinde duruldu. Ersoy, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma stratejisi takip ettiğini ifade ederek, daha fazla Mısırlı öğrenciyi Türk üniversitelerinde görmek istediklerini aktardı.

TÜRKİYE’NİN EĞİTİM STANDARTLARI VE MÜŞTEREK KÜLTÜREL BAĞLAR

Büyükelçi Şen ise Türkiye’nin üniversite eğitim standartlarının Mısır’da bilindiğini ve takdir edildiğini dile getirerek, “Mısır’ın genç nüfusu, Türkiye ile kültürel ve sosyal yakınlığı göz önüne alındığında, akademik olarak güçlü Mısırlı gençlerin Türk üniversitelerine daha fazla katılmasını memnuniyetle karşılarız” şeklinde konuştu.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türk üniversitelerine girişte önemli bir etken oluşturuyor. Arapça dahil 6 dilde gerçekleştirilen sınav, adayların dil engelini aşarak üniversite kabul süreçlerini hızlandırıyor. Sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşım yapan Büyükelçi Şen, “2026 YÖS sınavını Mısırlı adaylara daha etkili şekilde tanıtmak ve katılımı artırmak için ÖSYM Başkanı ile görüş birliğine vardık. Büyük ve genç nüfusu dikkate alındığında toplamda 30 bin Mısırlı öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmesi mümkün” ifadelerini kullandı. Şu anda önemli sayıda Mısırlı genç Türk üniversitelerinde eğitim almakta. Mezunların Türkiye’de aldıkları eğitimle kendi geleceklerini kurmaları ve Mısır’ın kalkınmasına katkıda bulunmaları en büyük temennisi.

Türkiye, 209 üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 131 devlet üniversitesi, 78 vakıf üniversitesi bulunuyor. Boğaziçi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi İngilizce eğitim veren köklü devlet üniversiteleri uluslararası alanda tanınırlığı ile dikkat çekiyor. Türkçe eğitim sunan üniversitelerde ise yabancı öğrencilerin akademik hayata uyumu için bir yıllık Türkçe hazırlık eğitimi veriliyor.