TÜRKİYE Modeli Dünyaya Hediye Edeceğiz

TOPLUMSAL KESİMLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, “Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz. Çatışma çözümleri gerçekten aklıselim içerisinde en uygun yollar ve müzakereler gerçekleştirilerek sonuçlandırılabilir. Bunun için Türkiye modeli gerçekten bütün dünya için bu konuda örnektir. Bunu da ortaya koyabilirsek ne mutlu” ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyarette, karşılamada bulunan mangayı selamladı ve valilik tarafından sunulan çiçeği kabul etti. Ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

TARİHİ ZAFERLERİN ANILDIĞI GÜN

Kurtulmuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, ağustos ayının Türk tarihi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Malazgirt ve Afyonkarahisar’da iki büyük zaferin kazanıldığını hatırlatan Kurtulmuş, “Malazgirt Muharebesiyle birlikte Anadolu’nun kapıları Müslüman Türk milletine açılmıştır. Aynı şekilde Kurtuluş Mücadelemiz de 26 Ağustos ile başlamıştır. Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitleri rahmetle anıyorum” dedi. Kurtulmuş, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada istikrar ile parlayan bir ülke olduğunun altını çizerek, mevcut gücün bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade etti.

TARİHİ FIRSAT VE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhuriyet tarihinin yaklaşık 50 yılının terörle geçişine dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki istikrar merkezi olacağını belirtti. Kurtulmuş sözlerine, “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” şeklinde devam etti. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir anayasa değişikliği görüşmesi yapmak için kurulduğuna dair bir algı olmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, komisyonun Türkiye’deki halkın oylarının yüzde 95’ini temsil ettiğini kaydetti.

ORTAK HEDEF: BARIŞ

Kurtulmuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihsel sürecin başarıyla sonuçlanmasını tüm toplumsal kesimlerin dinleneceği bir zemin olarak gördüğünü belirtti. Gazilaştırılan ailelerin yaşadığı duygusal anlara vurgu yapan Kurtulmuş, “’Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz’ diyen anneleri dinledik” şeklinde konuştu. Sürecin, Türkiye topraklarındaki terörü ortadan kaldırmak anlamında önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu noktada ortak bir anlayış geliştirmenin önemine değindi.

İKİ TARAFIN ARASINDA BİR BARIŞ GÖRÜŞMESİ YOK

Kurtulmuş, Türkiye’deki etnik gruplar arasında savaş olmadığını, terör gruplarının bu durumu kullanarak bölünme senaryoları oluşturduğunu aktardı. “Türkiye’nin hepsi birlikte bu süreci destekliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da Kürt halkı bu sürecin bir parçası olarak mutlu” diyerek sürecin önemini yüzlerce yıllık bir tecrübe ile yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin iç kalemizi tahkim ederek bu durumu atlatacağına inandığını sözlerine ekledi ve “Görüşmeler, Türkiye modelinin dünya için örnek olmasını sağlayacak” dedi.

Kurtulmuş, programının ardından kentten ayrıldı.