Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 2028 Olimpiyatları Hazırlığı

MODERN PENTATLONDA HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, ülkenin modern pentatlonda önemli bir konuma geldiğini ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmayı planladıklarını ifade ediyor. Aydın, bu çok disiplinli sporun eskrim, yüzme, engel disiplini, atış ve koşudan oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca, ulusal sıralama yarışlarının altyapı için büyük önem taşıdığını, bu nedenle yarışların sayısını artırarak daha fazla sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini aktarıyor.

ENGEL PARKURU HEDEFİ VE YENİ GİRİŞİMLER

Aydın, biniciliğin yerine geçen engel parkurunun tabana yayılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurguluyor. Bu kapsamda, Ankara ve Bursa’da uluslararası standartlara uygun engel parkurları kurulmuş durumda. Türkiye’nin 40 iline antrenman engel parkurları yapmaya başladıklarını, şu anda 18 ilde bu parkurların bulunduğunu, yıl sonuna kadar 22 ilde daha parkurlar açmayı planladıklarını belirtiyor.

OLİMPİYATLARDA MADALYA HEDEFİ

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirten Aydın, geçmişte olimpiyatlarda yer alan sporcuları hatırlatıyor. Hedeflerinin bir sonraki organizasyonda 4 kota almak olduğunu vurgularken, alttan gelen sporcuların da iyi seviyede olduğunu ifade ediyor. Engel parkuruyla sporcuların performanslarının artacağına inandığını belirten Aydın, “Olimpiyatlar, modern pentatlonda bir dönüm noktası olacak” diyor. Ayrıca, destek veren Cumhurbaşkanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve diğer yetkililere minnettarlığını dile getirerek, Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırma zamanının geldiğini belirtiyor.